Канада стала 4 страной мира, которая признала геноцидом депортацию крымских татар

Нижняя палата парламента Канады проголосовала 18 мая за признание массовой депортации крымских татар в 1944 году геноцидом.

Соответствующую резолюцию приняли единогласно, сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

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Уже 4 страна признала геноцид крымских татар

Каждый год 18 мая в Канаде будут чествовать День памяти депортации крымских татар.

Мы помним геноцид крымских татар в 1944 году и мы работаем над тем, чтобы мир вместе с нами помнил эти ужасные события,

– подчеркнула Ковалив.

Также дипломат поблагодарила Канаду за поддержку. К слову, это уже четвертая страна, которая признала депортацию крымских татар геноцидом. Раньше это сделали в Украине, Литве и Латвии.

Что известно о геноциде

18 мая исполнилось 78 лет с начала депортации крымскотатарского народа из Крыма. В Украине и мире в этот день чтят память жертв геноцида.

Это считается величайшим преступлением СССР и трагедией для всего народа. Более 200 тысяч крымских татар принудительно вывезли в Сибирь и Среднюю Азию.

Советские власти хотели лишить народ выразительных национальных черт. Это было не просто перемещением. Людей отправляли в необжитые места, то есть у них отнимали собственность, родную землю и даже возможность вернуться.

Важно, что виновные в преступлениях против крымскотатарского народа не понесли наказания. Советская власть в течение следующих лет не извинилась.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, выселяя крымских татар с их земли, тогдашние палачи народа были уверены, что никто из переселенных не вернется домой в Крым. Теперь история повторяется: россияне пытаются оккупировать Украину, стараются отобрать дом уже у всего многомиллионного украинского народа – у всех, кто живет на нашей земле. Однако мы выдержали тогда, выдержим и сейчас.

Отметим, что глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в начале мая заявил, что в оккупированном Крыму еще больше усилились преследования крымских татар.

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