Відповідну резолюцію ухвалили одноголосно, повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.
До речі Болить ще більше, ніж зазвичай: Джамала вшанувала пам'ять жертв депортації у Криму
Вже 4-та країна визнала геноцид кримських татар
Щороку 18 травня в Канаді вшановуватимуть День пам'яті депортації кримських татар.
Ми пам’ятаємо геноцид кримських татар 1944 року і ми працюємо над тим, щоб світ разом з нами пам’ятав ці жахливі події,
– наголосила Ковалів.
Також дипломатка подякувала Канаді за підтримку. До слова, це вже четверта країна, яка визнала депортацію кримських татар геноцидом. Раніше це зробили в Україні, Литві та Латвії.
Що відомо про геноцид
- 18 травня минуло 78 років від початку депортації кримськотатарського народу із Криму. В Україні та світі в цей день вшановують пам'ять жертв геноциду.
- Це вважається найбільшим злочином СРСР та трагедією для всього народу. Понад 200 тисяч кримських татар примусово вивезли до Сибіру та Середньої Азії.
- Радянська влада хотіла позбавити народ виразних національних рис. Це не було просто переміщенням. Людей відправляли в необжиті місця, тобто в них забирали власність, рідну землю і навіть можливість повернутися.
- Важливо, що винні у злочинах проти кримськотатарського народу не понесли покарань. Радянська влада протягом наступних років не попросила пробачення.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим. Тепер історія повторюється: росіяни намагаються окупувати Україну, прагнуть відібрати дім вже у всього багатомільйонного українського народу – у всіх, хто живе на нашій землі. Однак ми витримали тоді, витримаємо й тепер.
Зауважимо, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на початку травня заявив, що в окупованому Криму ще більше посилились переслідування кримських татар.