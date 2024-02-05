Канада планирует утилизировать тысячи ракет CRV7: что это за снаряды, которые предлагают отдать Украине

Украина может получить тысячи ракет CRV7, которые Канада собирается утилизировать. Мы расскажем дальше, что это за боеприпасы и чем они могут быть полезны для наших защитников.

Предложение передать Украине ракеты CRV7, которые Канада и так планировала утилизировать, озвучили парламентарии из консервативной партии. Если так и будет, то мы получим авиационные боеприпасы, которые позволят противодействовать российским захватчикам.

Читайте также Когда Украина получит первые средства из 50 миллиардов от ЕС: в правительстве дали прогноз

Что известно о ракетах CRV7

Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета,

– отмечает лидер консервативной партии Пьерп Пуальеврп.

Как отмечают в издании Defense Express, следует обратить внимание на три важных аспекта. На них мы сосредоточимся далее.

Прежде всего следует понимать, что говорится не о решении, а о предложении. Его озвучила партия, которая находится в оппозиции. Также следует понимать, что CRV7 – не совсем ракеты, а неуправляемые снаряды. Их калибр – 70 миллиметров. А созданы они на основе американской Hydra 70.

А еще стоит обратить внимание на количество CRV7, имеющихся в Канаде, а также – самое важное – их состояние. Как пишут в канадском СМИ, в 2000-х годах из эксплуатации вывели 83 303 соответствующие реактивные снаряды. Их страна приняла на вооружение еще в 70-х годах прошлого века.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что процесс утилизации стартовал летом 2021 года. Его рассчитали на шесть лет. А это означает, что в течение 2,5 года процесс продолжается. В издании CBC отмечают, что в соответствующем состоянии и с боевыми частями пока только 8 тысяч CRV7. Что касается остальных, то они или уже утилизированы, или просто разобраны.

Передаст ли Канада Украине эти ракеты, должно решить правительство страны. Должны также провести инвентаризацию, реальные испытания, чтобы убедиться, что CRV7 надежны. И только после этого их могут передать нашему государству.

Параллельно следует понимать, что нашему войску сейчас необходима любая помощь. Поэтому, предоставление CRV7 было бы замечательным усилением. Особенно если учитывать тот факт, что эти снаряды и так планируют утилизировать.

У Канады есть различные модификации CRV7

CRV7 созданы на базе Hydra 70. Это означает, что их могут запускать с тех же блоков. А эти блоки с оригинальной ракетой из США уже интегрировали под крыло вертолетов, на которых летают наши военные. Кроме того, CRV7 могут стать основой наземных пусковых установок – мини-РСЗО.

Как отмечают в издании Defense Express, CRV7 – достаточно удачные неуправляемые реактивные снаряды. А благодаря более мощному двигателю и другим изменениям, удалось достичь того, что они дальше летят и точнее бьют, если сравнивать с оригинальной Hydra 70.

Обращают внимание и на то, что под CRV7 Канада разработала свои боевые части. Речь идет о WDU-50001/B – бронебойно-фугасно-зажигательной. Она предназначена, чтобы поражать защищенные объекты вроде укрытий для самолетов. Эта боевая часть способна пробивать до 4 метров земли или же 1 метр бетона.

Но это еще не все. Также есть специализированная канадская боевая часть WDU-5002/B FAT. Ее создали, чтобы поражать танки. Она содержит вольфрамо-стальные "дротики".

Кроме того, есть специфическая боевая часть WDU-500X/B. Она содержит 80 вольфрамовых флешетов, чтобы поражать живую силу и легкобронированную технику противника.

Если же правительство Канады таки решит передать Украине снаряды CRV7, то наши военные однозначно найдут как их использовать. И нет никакого сомнения в том, что эти боеприпасы помогут выбивать врага с родной земли.