Надеемся достичь справедливого мира в 2025 году, – Зеленский о председательстве Канады в G7

Канада возглавит "Большую семерку". Президент Украины рассказал о своих ожиданиях от этого периода.

Со 2 января Канада начала председательство Канады в G7. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсети Х.

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Канада поддерживает Украину

Владимир Зеленский написал, что все очень надеются на этот год – на то, чтобы благодаря общей силе в 2025 году смогли достичь стабильного и справедливого мира.

Канада поддерживает Украину в битве за независимость с начала полномасштабного вторжения, и мы благодарны за всю оказанную помощь и сотрудничество со всеми партнерами в "Группе семи",

– написал украинский лидер.

Он также отметил, что за прошедшие годы совместной работы мы доказали вместе, что единение крупнейших демократий способно сделать жизнь более защищенной. Зеленский рассчитывает на такие же результаты в новом году.

Он еще раз подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы Москва не получила никакой выгоды от этой войны.