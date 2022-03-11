Канада ввела санкции против олигархов и оборонных и промышленных предприятий России

Канада ввела санкции против 5 россиян и 32 оборонных и промышленных предприятий России. В "черный" список попал и известный российский олигарх Роман Абрамович.

Об этом сообщил премьер Канады Джастин Трюдо. Санкции стали ответом страны на агрессию России против Украины.

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Да, под санкциями оказались:

олигархи Роман Абрамович и Алишер Усманов,

глава ЦИК Элла Памфилова, а также Елена Морозова и Игорь Янчук.

Санкции вводятся в отношении 32 предприятий и организаций в отрасли:

обороны,

энергетики,

финансов за их роль в ситуации в Украине.

В санкционном списке оказались: СВР России, минобороны России, корпорация "Иркут", Ракетно-космический центр Прогресс", ОАО "Адмиралтейский судостроительный завод", Казанский вертолетный завод, "Ростех-Азимут", АО "Компания "Сухой", ряд исследовательских организаций.

Канада может принять беженцев

Трюдо также заявил, что Оттава изучает возможность перевозки в Канаду беженцев из Украины. Заметим, что, по данным Детского фонда ООН, от бомб, авиаударов и других ужасов войны были вынуждены бежать более 1 миллиона детей.

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11 марта санкции против России ввела и Великобритания . Под ограничения попали сразу 386 из 450 депутатов российской Госдумы. Именно они проголосовали за "независимость" псевдореспублик Донбасса.

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