Канада ввела санкции против патриарха кирилла и ряда пропагандистов

8 июля 2022 , 15:50
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Источник:

Правительство Канады

Цивилизованный мир продолжает внедрять санкции против российских убийц. Ужесточила экономические санкции против кремля и Канада.

Канада считает, что действия россии серьезно нарушают международный мир и безопасность. Полномасштабная война, которую кремль начал против Украины, уже привела к международному кризису.

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Автор: Марія Масюк