Канада ввела санкции против патриарха кирилла и ряда пропагандистов
8 июля 2022 , 15:50Читати новину українською
Источник:Правительство Канады
Цивилизованный мир продолжает внедрять санкции против российских убийц. Ужесточила экономические санкции против кремля и Канада.
Канада считает, что действия россии серьезно нарушают международный мир и безопасность. Полномасштабная война, которую кремль начал против Украины, уже привела к международному кризису.
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