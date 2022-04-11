Канада вводит санкции против десятков предприятий российского оборонного сектора
Источник:CTV news
Канада вводит санкции против 33 российских предприятий, относящихся к оборонному сектору. Они поддерживали российское войско.
Да, поддерживали прямо или косвенно. Об этом рассказала министр иностранных дел Мелани Жоли.
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Что предполагают новые санкции
По словам чиновницы, меры предусматривают заморозку активов и запрет на деятельность включенных в список организаций. В частности:
- Московского физико-технического института,
- ООО "Интеграл СПБ",
- ОАО "Судостроительный завод "Вымпел".
Канада всегда была и всегда будет стоять на стороне Украины... Эти мероприятия являются примером нашей непреклонной поддержки Украины и ее народа,
– сказала Жоли.
Заметим, что после полномасштабного нападения России, Канада ввела санкции против более 700 физических и юридических лиц из России и Беларуси.
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