Канада выделит 1,5 миллиарда долларов на оружие и помощь Украине: их Минфин внес это в бюджет

8 апреля 2022 , 01:12
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Источник:

твиттер Ивана Бейкера

В новый федеральный бюджет Канады вписали значительную помощь Украине. Там на это передали полтора 1,5 миллиарда долларов. Деньги пойдут на военную и финансовую поддержку.

Об этом вечером 7 апреля сообщил депутат Законодательной ассамблеи провинции Онтарио Иван Бейкер. Он также рассказал, сколько денег и на что уйдет.

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"Канада будет стоять с украинскими людьми"

По словам Бейкера, министр финансов Канады подал федеральный бюджет в этот день. Речь идет о расходах страны в течение 2022 – 2023 годов. 

Какое там распределение средств для Украины:

  • 500 миллионов долларов пойдут на военную помощь;
  • 1 миллиард долларов – для новых заемных ресурсов.

Канада будет стоять с украинскими людьми, пока они не победят,
– написал Иван Бейкер. 


Твит Ивана Бейкера о помощи Украине / Скриншот

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Автор: Олександр Марчак