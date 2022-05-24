Канада закупила Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов к подаренным гаубицам M777

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Канада отправляет Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов в гаубики M777. Страна отправит нашей армии военную помощь на 100 миллионов долларов.

Глава ОП поблагодарил Канаду за оружие. "Эти подарки полетят по российской армии и помогут выбросить ее из Украины", - подчеркнул Ермак.

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Канада закупила эти артиллерийские снаряды стандарта НАТО для Украины, чтобы поддержать ее в защите от вторжения России. Об этом заявила министерша обороны Анита Ананд, пишет CBC .

По ее словам, 155-миллиметровые снаряды отправят не из военного арсенала Канады, они были приобретены для бесплатной передачи Украины. Их пришлют вместе с новыми гаубицами М-777 , которые Канада подарила Украине.

Нельзя допустить, чтобы полномасштабное, незаконное вторжение Путина в Украину было успешным, и оно таким не будет,

– сказала Ананд.

На боеприпасы потратили примерно 98 миллионов канадских долларов (76,3 миллиона долларов) и вскоре их должны доставить в Украину.

Министерша добавила, что благодаря военной, экономической и гуманитарной помощи Канада и дальше будет поддерживать Украину.

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