Канада проследит за честными выборами в Украине

Канада в 2019 году направит на президентские и парламентские выборы в Украине большую мониторинговую миссию.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Известно, что официально об этом решении объявят во время Совета министров стран-членов ОБСЕ, которая будет проходить 6-7 декабря в Милане. Пока точные данные о количестве наблюдателей и продолжительности их пребывания в Украине неизвестны.

Осенью правительство Канады уже заявляло, что "настроено отправить большую и эффективную мониторинговую миссию на предстоящие президентские и парламентские выборы в Украине", однако никаких деталей не озвучило.

Напомним, что в марте и октябре 2019 года в Украине должны состояться очередные президентские и парламентские выборы.

К слову, министерство иностранных дел Германии представило стратегию урегулирования конфликта в Украине. В опубликованном 30 ноября документе говорится, что с того времени, как Россия аннексировала Крым и поддерживает боевиков на Донбассе в Украине погибли более 10 тысяч человек. Этот конфликт угрожает безопасности, в том числе и Германии, поэтому правительство страны выступает за мир и стабильность в Украине.