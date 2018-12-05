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      Канада прослідкує за чесними виборами в Україні

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      Канада направить спостерігачів на вибори в Україні
      Канада направить спостерігачів на вибори в Україні / telegraf.com.ua

      Канада у 2019 році направить на президентські і парламентські вибори в Україні велику моніторингову місію.

      Про це повідомляє "Укрінформ".

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      Відомо, що офіційно про таке рішення оголосять під час Ради міністрів країн-членів ОБСЄ, яка буде відбуватися 6-7 грудня у Мілані. Наразі точні дані про кількість спостерігачів та тривалість їх перебування в Україні невідомі.

      Восени уряд Канади вже заявляв, що "налаштований надіслати велику та ефективну моніторингову місію на майбутні президентські і парламентські вибори в Україні", проте жодних деталей не озвучив.

      Нагадаємо, що у березні і жовтні 2019 року в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори.

      До слова, міністерство закордонних справ Німеччини представило стратегію врегулювання конфлікту в Україні. В опублікованому 30 листопада документі мовиться, що з того часу, як Росія анексувала Крим і підтримує бойовиків на Донбасі, в Україні загинули понад 10 тисяч осіб. Цей конфлікт загрожує безпеці, в тому числі і Німеччини, тому уряд країни виступає за мир і стабільність в Україні.

      Теги: Новини України Новини політики Канада ОБСЄ
      Джерело: 24 Канал
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