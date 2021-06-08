В Канаде мужчина специально переехал мусульманскую семью: четыре человека погибли

В канадской провинции Онтарио водитель специально наехал на членов мусульманской семьи. Известно, что мужчина – 20-летний Натаниэль Вельтман, уроженец Лондона. В результате таких действий погибло 4 членов семьи, а еще один ребенок травмирован. Его госпитализировали.
Известно, что к такому поступку мужчина прибег из-за религиозной ненависти. Старший инспектор полицейского управления Лондона Пол Уэйт отметил, что есть доказательства того, что это был спланированный, умышленный акт.
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Считаем, что жертвы были избраны как мишени из-за приверженности к исламу,
– заметил Уэйт.
Мужчину сразу же взяли под стражу и обвинили в 4 эпизодах убийства при отягчающих обстоятельствах и одном покушении на убийство. Пока еще решают, вручать ли ему обвинения в терроризме.
Перечень погибших
Издание The London Free Press сообщило, что в результате наезда погибли:
- 46-летний глава семейства;
- 44-летняя жена;
- 15-летняя дочь;
- 74-летняя мать одного из супругов.
Выжил, к счастью, 9-летний сын. Его госпитализировали с серьезными травмами. Однако это не угрожает жизни.
Известно также, что эта семья иммигрировала из Пакистана примерно 14 лет назад.
Реакция Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил произошедшее. Он считает, что для исламофобии нет места в обществе.
Он написал в твиттере, что напуган произошедшим. "Эта ненависть вероломна и отвратительна. Она должна прекратиться", – подытожил Трюдо.