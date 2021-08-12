В Канаде осквернили памятник Роману Шухевичу: фото

В Канаде осквернили памятник главнокомандующему УПА Роману Шухевичу. Вандалы закрасили монумент красной краской и оставили возмутительные надписи.

"Настоящий нацист", – вандалы разрисовали памятник

Инцидент произошел в Эдмонтоне, в провинции Альберта. Шухевича вандалам было мало – они разрисовали еще мемориал "Борцам за волю Украины".

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На памятнике написали "Actual Nazi", что в переводе – "настоящий нацист". На гравировании "Борцам за волю Украины" оставили слова "Nazi Monument 14th Waffen SS" – "Нацистский памятник 14-й дивизии СС".

Неизвестно, когда точно вандалы повредили памятники, но фотографии появились в сети 10 августа.



Вандалы разрисовали мемориал "Борцам за свободу Украины" / Фото The progress report

Заметим, памятник Роману Шухевичу установлен на территории комплекса Украинского молодежного единства.

Последние случаи вандализма в Украине

12 августа в Одессе голый мужчина развел костер возле стелы на площади 12 апреля. Неадеквата с помощью лестницы сняли правоохранители.

В парке Железнодорожников в Кривом Роге подростки забросали мусором и разрисовали братскую могилу воинов Второй мировой войны. Они закинули в горелку Вечного огня игральные карты, а на мемориале оставили непристойные надписи.

В селе Подпечеры Ивано-Франковской области вандалы отрезали с бюста Тараса Шевченко голову. Это произошло перед днем рождения Кобзаря.

В Эдмонтоне проживает большая украинская община, которая составляет 13,9% от всего населения. Город является одним из двух крупнейших центров украинской общины в Канаде. В Эдмонтоне также расположен Украинский канадский архив и музей Альберты.