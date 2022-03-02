В Канаде поддержали отмену виз для украинцев.

Постоянный комитет парламента Канады по вопросам иммиграции поддержал предложение об отмене виз для беженцев из Украины.

Большинство членов комитета поддержали проект постановления, хотя депутаты от Либеральной партии проголосовали против.

Важно Понимаем насколько бы помогло, – в Канаде снова ответили о "закрытом небе" от НАТО

После одобрения профильным комитетом, проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

Отметим, что решение о визовом режиме относится к компетенции правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной ветви власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.

Ранее Европейский Союз согласился принимать украинских беженцев на 3 года. Причем для этого не нужно будет подавать запрос на получение убежища.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!