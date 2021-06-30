В Канаде сгорели церкви, возле которых нашли массовые захоронения учеников католических школ
Источник:CBC
В Канаде только за одну неделю сгорели 4 церкви на территории резервации. Там нашли массовое захоронение – на месте, где когда-то были католические школы-интернаты.
В этих школах учились дети коренного населения. Правоохранители считают, пожары могут быть неслучайными.
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Церкви горели почти одновременно
Первыми сгорели 2 церкви 26 июня в Британской Колумбии. Оба пожара произошли утром. Когда пожарные приехали на место, от зданий уже мало что осталось.
А 21 июня ночью сгорели еще 2 храма в резервации – Церковь Святого Сердца и Церковь Святого Григория.
На месте одного из пожаров нашли жидкость для разжигания
В пожарной части сообщили, что на месте одного из пожаров нашли следы жидкости для розжига. Уверен, что это – не случайность и священник Церкви Святого Григория. Однако он отметил, что не думает, что это сделали именно коренные жители.
Что говорят в резервации?Жители заверили, что поддерживают расследование и очень расстроены тем, что произошло. В церквях проводили службы, для тех кто нуждался в уюте.
Коротко о массовых захоронениях возле церквей
- Сообщество коренного населения Канады Cowessess First Nation обнаружило в провинции Саскачеван массовое захоронение на бывшей территории католической школы.
- Здесь учились представители коренного населения.
- Нашли 751 могилу.
- За месяц до того похожую могилу обнаружили в Британской Колумбии – с останками 215 детей.
- Эти смерти не были задокументированы администрациями школ.
- Учебные заведения работали еще с 1890-х годов и имели целью ассимилировать коренное население.
- Многие выпускники рассказывали о жестоком обращении.