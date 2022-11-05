"Шансы были небольшие": как канадские исследователи нашли на леднике потерянные в 1937 году камеры

Исследователям из Канады удалось найти 3 камеры, которые 85 лет назад оставили на леднике два скалолаза. Две из них оказались даже не повреждены.

Пленки исследователи отправили на экспертизу. Удивительную историю о поиске пропавшего оборудования на леднике, читайте дальше.

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Предыстория о том, как камеры оказались на леднике

В 1937 году скалолазы Уошберн и Роберт Бейтс отправились на особую миссию. Мужчины должны были подняться на гору Лукани, третьей по высоте в Канаде.

В то время это была последняя не покоренная ими вершина Северной Америки, высотой 5240 метров. Однако Уошберн и Роберт Бейтс так и не поднялись на гору.

Дело в том, что из-за довольно теплой погоды на леднике образовалась слякоть. Пилот, который должен был забрать мужчин, отказался это делать, поскольку самолет застрял в мокром снегу.

Мужчинам пришлось идти пешком более 240 километров в ближайший населенный пункт. Поэтому они оставили на леднике 400 килограммов снаряжения.

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Как канадским исследователям удалось обнаружить потерянные Уошберном и Робертом Бейтсом вещи

Историю Уошберна и Бейтса описали в книге "Побег из Лукании", которую прочитал канадский исследователь Гриффин Пост. Вместе с командой и учеными Оттавского университета Пост 18 месяцев исследовал все возможные источники и картирование ледников, чтобы понять, где за эти годы мог оказаться тайник ученых.

После тщательной многолетней подготовки исследователи прибыли на ледник. Их экспедиция длилась неделю.

Что интересно, первые шесть дней поисков не принесли результатов. Однако на седьмой день поисковой группе таки удалось найти утраченное "сокровище".

Шанс того, что мы найдем такой маленький тайник на таком огромном леднике, был невелик. Все отчаялись, поэтому это было действительно эпически. Было удивление, недоверие и огромное облегчение",

– рассказывает одна из исследовательниц.

Среди обнаруженного оборудования было 3 камеры. Одна из них была повреждена, однако еще 2 оказались рабочими.

Теперь работники Оттавского университета попытаются вернуть отснятый материал. К сожалению, отдать оборудование их владельцам уже не получится, ведь Уошберн и Бейтс скончались еще в 2007 году.

Удивительные кадры по экспедиции / Фото CNN

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На станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордное количество снега

Здание станции изрядно замело снегом. Метеоролог 27-й Украинской арктической экспедиции Анжелика Ганчук рассказала, что по крыше станции ходят пингвины.

Некоторые сугробы на территории достигают 6 метров высоты. Ученые прогнозируют, что в дальнейшем эта цифра будет только расти, а снеговые осадки усилятся.

Пингвины ходят по крыше офиса на станции "Академик Вернадский" / Фото НАНЦ

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