Плівки дослідники відправили на експертизу. Дивовижну історію про пошук зниклого обладнання на льодовику, читайте далі.

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Передісторія про те, як камери опинилися на льодовику

1937 року скелелази Уошберн та Роберт Бейтс вирушили на особливу місію. Чоловіки мали піднятися на гору Лукані, що є третьою за висотою у Канаді.

На той час це була остання не підкорена ними вершина Північної Америки, заввишки 5 240 метрів. Однак Уошберн та Роберт Бейтс так і не піднялися на гору.

Річ у тім, що через доволі теплу погоду на льодовику утворилася сльота. Пілот, який мав забрати чоловіків, відмовився це робити, адже літак застряг.у мокрому снігу.

Чоловікам довелося йти пішки понад 240 кілометрів до найближчого населеного пункту. Через це вони залишили на льодовику 400 кілограмів спорядження.

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Як канадським дослідникам вдалося знайти втрачені Уошберном та Робертом Бейтсом речі

Історію Уошберна та Бейтса описали у книжці "Втеча з Луканії", яку прочитав канадський дослідник Гріффін Пост. Разом з командою та науковцями Оттавського університету Пост 18 місяців досліджував усі можливі джерела та картувавання льодовиків, щоб зрозуміти, де за ці роки міг опинитися сховок науковців.

Після ретельної кількарічної підготовки, дослідники прибули на льодовик. Їхня експедиція тривала тиждень.

Що цікаво, перші шість днів пошуків не дали результатів. Однак на сьомий день пошуковій групі таки пощастило знайти втрачений "скарб".

Шанс того, що ми знайдемо такий маленький сховок на такому величезному льодовику, був невеликим. Усі втратили надію, тому це було справді епічно. Було здивування, недовіра та величезне полегшення",

– розповідає одна з дослідниць.

Серед віднайденого обладнання було 3 камери. Одна з них була пошкоджена, проте ще 2 виявилися робочими.

Тепер працівники Оттавського університету спробують повернути відзнятий матеріал. На жаль, віддати обладнання їхнім власникам уже не вийде, адже Уошберн та Бейтс померли ще у 2007 році.

Дивовижні кадри з експедиції / Фото CNN

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На станції "Академік Вернадський" зафіксували рекордну кількість снігу

Будівлю станції добряче замело снігом. Метеорологиня 27-ої Української арктичної експедиції Анжеліка Ганчук розказала, що по даху станції ходять пінгвіни.

Деякі замети на території сягають 6 метрів висоти. Вчені прогнозують, що надалі ця цифра тільки ростиме, а снігові опади посиляться.

Пінгвіни ходять по даху офісу на станції "Академік Вернадський" / Фото НАНЦ

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