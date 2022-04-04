Канал для получения развединформации спецслужбами России: украинцев предупредили о Zello

Во время Революции Достоинства украинские активисты массово загружали приложение Zello для координации своих действий. До недавнего времени его считали вполне безопасным, поэтому даже после полномасштабного нападения России на Украину граждане активно им пользовались.

Однако у украинских спецслужб есть доказательства того, что оккупантам удалось получить и накопить значительные объемы актуальной технической информации о пользователях приложения. Это позволило их идентифицировать.

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Приложение Zello стало одним из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами.

Украинцев призывают не пользоваться Zello

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ призвали украинцев избегать пользования Zello, чтобы обезопасить себя.

Помните: Zello подконтрольно врагу и используется для поиска и борьбы с украинскими патриотами,

– говорится в сообщении.

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Приложение Zello создали российские программисты. Оно получило широкое распространение из-за возможности одновременной передачи голосовых сообщений большому количеству людей.