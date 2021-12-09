На канале Ахметова паника, – Лещенко о страхе перед санкциями США

Центр противодействия коррупции призывает США ввести санкции в отношении пророссийской журналистки Натальи Влащенко. Канал Рината Ахметова, на котором она работает, обеспокоен.

Об этом рассказал в эфире 24 канала журналист и бывший народный депутат Сергей Лещенко. Он отметил, что журналистка уже давно пропагандирует нарративы Кремля.

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"Сейчас на канале Рината Ахметова сильная истерика и паника. Там журналистку Наталью Влащенко призывают подвести под санкции за то, что она продвигает пророссийскую пропаганду в своих программах", – сообщил Лещенко.

По его словам, председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин с коллегами-аналитиками ведет активную кампанию, чтобы наказать Влащенко.

"У нее уже не первый день, извините, "полыхает" не по-детски", – отметил Лещенко.

Лещенко рассказал о панике на канале Ахметова: смотрите видео



Анализ Влащенко Центром противодействия коррупции

Антизападную пропаганду в Украине озвучивают в пользу олигархов. Именно они не заинтересованы в антикоррупционных и демократических реформах.

В 30 из 40 выпусков ток-шоу журналистки "Хард с Влащенко" нашли такую пропаганду.

Главными темами программ было повторение распространенных Кремлем нарративов.

К примеру, мысль о внешнем управлении Украиной звучала в 11 выпусках, а тезис о возможной эксплуатации украинских ресурсов Западом – в 6 выпусках.

Редакционная политика канала, по мнению ГПК, заключается в намеренном приглашении в студию спикеров, которые скептически относятся к евроатлантическому курсу Украины.