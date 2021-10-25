На Канарах, где продолжается извержение вулкана, с полуночи произошло более 90 землетрясений

На острове Ла-Пальма уже больше месяца продолжается извержение вулкана. С полуночи 25 октября там зафиксировали около 90 землетрясений. К счастью, подземные толчки были слабыми.

О серии землетрясений сообщили в Национальном географическом институте. Магнитуда самого сильного из них достигала 3,7. Его эпицентр был расположен в муниципалитете Мазо – на глубине 37 километров.

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Что происходит на острове Ла-Пальма

Отметим, что в понедельник, 25 октября, главный кратер вулкана Кумбре-Вьеха частично обвалился. Это высвободило огромный поток лавы. К слову, один из новых потоков лавы направлен в южном направлении. Предыдущие потоки там не проходили.

Десятки семей – без крыши над головой

Министр общественных работ правительства Канарских островов Себастьян Франкис сделал накануне важное заявление. По его словам, в ближайшее время власти доставят первые 18 домов тем, кто пострадал от извержения. В общем из-за извержения вулкана свое жилье потеряли 159 семей.

Землетрясения – не редкость для острова Ла-Пальма

В ночь на 20 октября на испанском острове Ла-Пальма произошло землетрясение, магнитуда которого достигала аж 4,8. Оно было самым сильным за весь период с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на острове 7 октября. К счастью, подземные толчки не нанесли вреда. Их чувствовали даже в городке Гарачико, расположенном в 23 километрах от эпицентра.