Канцлер Австрии Нехаммер все еще верит в эффективные переговоры между Украиной и Россией

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что пока все еще остается небольшое окно возможностей для переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, завершение войны путем переговоров до сих пор возможно.

Об этом глава австрийского правительства заявил после того, как встретился с Зеленским, а затем с Путиным. Свои мысли Нехаммер высказал в интервью агентствам DPA и APA, передает детали 24 канал.

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Нехаммер верит в окончание войны путем переговоров

По словам Нехаммера, небольшое окно возможностей для эффективных переговоров между Украиной и Россией до сих пор существует. Канцлер Австрии отметил, что как Зеленский, так и Путин сейчас "находятся в состоянии военного мышления", но оба знают, что война в какой-то момент должна закончиться.

Вместе с тем Нехаммер выразил опасение, что обострение боевых действий на Донбассе все равно неизбежно.

Обе стороны готовятся к очень напряженной и, с человеческой точки зрения, сокрушительной битве,

– подчеркнул глава австрийского правительства.

Отмечается, что оба визита канцлера Австрии в Киев и Москву были сконцентрированы на переговорах, которые Россия и Украина ведут "с целью прекращения огня".

Большой вопрос заключается в том, возможно ли прекращение этой войны с сохранением лица для обеих сторон,

– подчеркнул Нехаммер.

К слову, австрийский канцлер добавил, что Путин признает экономический ущерб, нанесенный его стране в результате начала полномасштабной войны против Украины.

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