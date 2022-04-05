Канцлер Австрии подтвердил запланированный визит в Киев и назвал цель своей поездки

Федеральная канцелярия Австрии 5 апреля объявила о поездке Карла Негаммера в Киев. Деталей встречи главы Австрии с Владимиром Зеленским не обнародуют из соображений безопасности, однако визит должен состояться "в ближайшие дни".

Официальное подтверждение поездки канцлера в Киев появилось сразу после того, как Негаммер пообщался с Владимиром Зеленским по телефону. Цель поездки – поддержать Украину политически и обсудить предоставление нашему государству дальнейшей гуманитарной помощи.

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Отмечается, что Австрия уже предоставила Украине 17,5 миллиона евро из так называемого "Фонда иностранных катастроф". Новая помощь для нашего государства должна прибыть "в ближайшие дни".

Напомним, что ранее стало известно о визите еще нескольких влиятельных европейских чиновников в Украину. Так, посетить Киев на этой неделе планируют также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

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