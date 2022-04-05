Офіційне підтвердження поїздки канцлера до Києва з'явилось одразу ж після того, як Негаммер поспілкувався з Володимиром Зеленським телефоном. Мета поїздки – підтримати Україну політично та обговорити надання нашій державі подальшої гуманітарної допомоги.

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Зазначається, що Австрія вже надала Україні 17,5 мільйонів євро з так званого "Фонду іноземних катастроф". Нова допомога для нашої держави має прибути "найближчими днями".

Нагадаємо, що раніше стало відомо про візит ще декількох впливових європейських посадовців до України. Так, відвідати Київ на цьому тижні планують також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

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