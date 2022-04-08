Канцлер Австрии встретится в Киеве с Зеленским и посетит Бучу

Канцлер Австрии Карл Негаммер намерен посетить Украину 9 апреля. Он сказал, что его визит в украинскую столицу следует рассматривать как знак солидарности с народом Украины.

Карл Негаммер отметил, что визит состоится по приглашению Владимира Зеленского.

Важно Вы сражаетесь за всех нас, – президент Еврокомиссии украинцам

Встреча с Зеленским, включая следующую пресс-конференцию, уже стоит в повестке дня канцлера в Киеве утром 9 апреля. Затем Негаммер должен поехать в Бучу, чтобы лично увидеть следы российских зверств. У Негаммера также запланирована встреча с мэром Киева Виталием Кличко.

По данным Офиса канцлера, Австрия хочет и дальше оказывать Украине максимально возможную гуманитарную и политическую поддержку, уже было выделено 17,5 миллионов евро.

Важно, чтобы в рамках нашего нейтралитета мы поддерживали Украину как на гуманитарном, так и политическом уровне.

– сказал канцлер.

Отметим, что 8 апреля Бучу посетила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Компанию ей составил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, премьер Словакии Эдуард Гегер и глава Украины Владимир Зеленский.

Брифинг Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен за 8 апреля: смотрите видео