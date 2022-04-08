Карл Негаммер зазначив, що візит відбудеться на запрошення Володимира Зеленського.

Важливо Ви б'єтеся за всіх нас, – президентка Єврокомісії українцям

Зустріч із Зеленським, включаючи наступну пресконференцію, вже стоїть в порядку денному канцлера у Києві вранці 9 квітня. Потім Негаммер має поїхати до Бучі, щоб особисто побачити сліди російських звірств. У Негаммера також заплановано зустріч із мером Києва Віталієм Кличком.

За даними Офісу канцлера, Австрія хоче й надалі надавати Україні максимально можливу гуманітарну та політичну підтримку, вже було виділено 17,5 мільйонів євро.

Важливо, щоб у рамках нашого нейтралітету ми підтримували Україну як на гуманітарному, так і політичному рівні,

– сказав канцлер.

Зазначимо, що 8 квітня Бучу відвідала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Компанію їй склав Високий представник ЄС Жозеп Боррель, прем'єр Словаччини Едуард Гегер та очільник України Володимир Зеленський.