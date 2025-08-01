Александр Цивинский в июне 2025 года победил конкурс на должность руководителя Бюро экономической безопасности Украины. Впрочем, официальное назначение на должность затянулось. Конкурсная комиссия аргументировала это материалами от СБУ по вопросам "нацбезопасности".

Александр Цивинский лично ответил, поддерживает ли он какие-либо связи с россиянами, сообщает 24 Канал.

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Ответ Цивинского относительно контактов с россиянами

Цивинский убежден, что каждый человек показывает свою позицию прежде всего действиями, а не словами. Он напомнил, как еще в 2014 году одним из первых среди работников органов внутренних дел отправился в Зону антитеррористической операции.

Также 24 февраля 2022 года совместно с коллегами из НАБУ присоединился к обороне Киева и почти год проходил службу.

Сейчас для Цивинского не поддерживать любые контакты с россиянами является "принципиальным вопросом".

В нынешних условиях считаю это недопустимо,

– резюмировал кандидат на должность директора БЭБ.

Заметим, что 30 июня украинское правительство не смогло поддержать назначение Цивинского в должности. Объяснили это определенными "оценками безопасности" СБУ, в частности тем, что родственники Цивинского проживают в России. Он подтвердил эту информацию, однако заверил, что не контактирует с ними.

Позже Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Цивинский согласился пройти полиграф, чтобы опровергнуть все обвинения. Свириденко выразила надежду, что Цивинского утвердят в должности уже на следующей неделе.