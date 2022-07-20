Кандидатов осталось двое: кто может занять кресло Джонсона

На должность премьер-министра Великобритании осталось 2 кандидата. В финальный тур голосования вышли экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

Результаты голосования объявил глава так называемого "комитета 1922 года" Грэм Брейди. Кстати, Борис Джонсон сегодня выступил с прощальной речью в Палате Общин.

Может заинтересовать Правительство Джонсона пережило вотум недоверия: у кого самые высокие шансы возглавить Консервативную партию

Результаты голосования:

Риши Сунак – 137 голосов,

Лиз Трасс – 113,

Пенни Мордонт – 105.

Следовательно, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт выбыла. Далее Сунак и Трасс "один на один" примут участие в голосовании консерваторов.

Борьба за место премьера: что известно

Джонсон 7 июля объявил о своей отставке с должности премьер-министра и главы Консервативной партии. Политик поблагодарил всех британцев и не забыл в речи упомянуть и об Украине. Кстати, после этого британский политик позвонил по телефону президенту Владимиру Зеленскому.

В борьбе за должность британского лидера участвовало 10 кандидатов. Ранее выбыли экс-министр по вопросам равноправия и местного самоуправления Кэми Баденох и глава спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат.

О замене премьер-министра Великобритании Консервативная партия должна окончательно сообщить в начале осени 2022 года.

Подробнее – Джонсон обратился к украинцам во время заявления об отставке: видео