Кандидатов на должности в Белом доме проверяют на лояльность к Трампу, – Bloomberg

Работники Белого дома во время собеседований с кандидатами на должности опрашивают, чтобы проверить их лояльность к действующему президенту Дональду Трампу. Их в частности спрашивают, кто "на самом деле" победил на выборах в 2020 году.

Кандидатов опрашивают о ключевых вопросах политики Трампа и событиях, что с ним связаны, например штурм Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как проверяют кандидатов на должности в Белом доме

Лиц, которые хотят получить работу в Белом доме спрашивают среди прочего о "настоящем" результате выборов президента США в 2020 году. Трамп считает, что эти выборы были "украдены".

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, кандидатам задают вопросы, которые отражают их отношение к ключевым инициативам Трампа. В частности, их спрашивают:

Хотели бы вы быть причастным к массовым депортациям?

Какой из указов Трампа вам нравится больше всего?

С какой политикой Трампа вы не согласны?

Кроме того, потенциальных сотрудников интересуются их мнением относительно событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий, протестуя против результатов выборов.

Особенно тщательный отбор проходят кандидаты на должности помощников секретарей, заместителей секретарей, которые сосредоточены на определенных направлениях политики в рамках министерств, а также лиц, которые будут работать в тесном контакте с чиновниками.

Процесс собеседований возглавляет республиканский стратег Серджио Гор, который сейчас является руководителем Офиса президентского персонала. По информации Bloomberg, администрация ищет претендентов, которые полностью поддерживают политический курс Трампа.

Хотя для президентов не является необычным желание назначать на руководящие должности людей, разделяющих их политическую программу, уровень лояльности, которого требует администрация, выходит за пределы общепринятой практики,

– пишет Bloomberg.

Представители Белого дома сообщили, что с момента инаугурации уже было заполнено более 1 300 вакансий в исполнительной власти. Все кандидаты проходят тщательную проверку, которая включает анализ их политических взглядов, пожертвований и активности в интернете.

В то же время, по словам союзников и бывших помощников Трампа, главным критерием отбора остается личная преданность президенту.