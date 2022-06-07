Кандидатство Украины: в ОП рассказали о повестке дня в ЕС на ближайшее время

Вскоре Украина может стать кандидатом в члены Евросоюза. В Офисе Президента сообщили, какой в ближайшее время будет повестка дня ЕС.

В конце июня представители Европейского совета соберутся вместе. Все они будут обсуждать вопрос предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, отметил во время брифинга заместитель главы ОП Игорь Жовква, передает 24 канал.

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Вопросы кандидатства Украины в ЕС будут решать 23 – 24 июня

Игорь Жовква подчеркнул, что именно 23-24 июня планируют провести дискуссию. Она и определит судьбу нашей страны. А точнее, предоставление ему статуса кандидата на членство в ЕС.

Европейский совет отдельно отметил процесс подготовки Европейской комиссией заключения по соответствию Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС,

– подчеркнул Жолква.

Заместитель главы ОП добавил, что заключение комиссии предоставят в течение недели или в начале следующей. В нем пойдет речь, соответствует ли наше государство Копенгагенским критериям членства в Евросоюзе.

Напомним, что заявка на вступление в ЕС Украина подала еще 28 февраля. Тогда представители нашего государства выполнили все необходимые процедуры.

Опросник от ЕС нашему государству передали 8 апреля. Его Владимиру Зеленскому вручила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. А уже 18 апреля заполненный опросник был передан на рассмотрение в ЕС.

У Украины нет альтернативы ЕС

С соответствующим мнением выступил Владимир Зеленский. Президент Украины во время встречи с журналистами 6 июня подчеркнул, что наше государство не рассматривает никаких альтернатив . Но актуальными остаются договоренности с Великобританией об оборонном союзе. Это один из способов обеспечить нашей стране безопасность.

Что касается решения ЕС, то оно, по мнению Владимира Зеленского, покажет, есть ли будущее у союза . Мол, сейчас на чаше весов не только Украина. Предоставление нашему государству кандидатства на члены в Евросоюз – свидетельство построения действительно сильного объединения внутри Европы.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина де-факто уже является частью Евросоюза . Мол, уже и сейчас идет сотрудничество как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС. И все это отвечает полноправному членству в союзе.

Зеленский дал пресс-конференцию украинским журналистам 6 июня: смотрите видео