Правительство 25 июня назначило Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. Известно, что президенту Украины его кандидатуру порекомендовали ректоры на недавней встрече с руководителями университетов. По словам нардепа от фракции "Голос" Инны Совсун, именно Владимир Зеленский лоббировал Сергея Шкарлета на назначение и.о. главы МОН.

В эфире программы "О главном" на 24 канале народная депутат рассказала, что про Сергея Шкарлета все узнали после того, когда Зеленский упомянул его фамилию, как кандидата на должность министра образования и науки. До этого он не был широко известен за пределами образовательного сообщества.

Читайте также Сергей Шкарлет, плагиат и Табачник: что говорят о и.о. министра образования

"Его кандидатуру непосредственно лоббировал и поддерживал Зеленский", – отметила Инна Совсун.

Нардеп также рассказала, что владеет некоторой информацией о том, будто депутаты из фракции "Слуга народа" утверждают, что президент согласился на эту кандидатуру, ведь в обмен на это ректоры пообещали на местных выборах голоса студентов на поддержку монобольшинства. Она добавила, что пока достоверно не может это подтвердить.

Однако, по ее словам, независимо от того, правда ли это, Шкарлет – сомнительная кандидатура, чтобы возглавить МОН. В частности, она назвала 3 ключевые проблемы с Сергеем Шкарлетом.

Плагиат в научных работах

В частности, говорится о плагиате в его диссертации. Народная депутат от "Голоса" рассказала, что еще 2 дня назад обратилась к Национальному агентству обеспечения качества высшего образования с запросом, чтобы они провели экспертизу его диссертации и дали заключение, есть ли там плагиат.

Бесспорно, человек, у которого есть плагиат, так же, как и человек, которого обвиняют и подтверждена ее причастность к коррупции, не может занимать пост министра образования и науки,

– отметила Инна Совсун.

Также нардеп сообщила, что 25 июня, еще до того, как было решение о назначении Сергея Шкарлета в МОН, она подала на регистрацию проект закона, которым предлагается запретить занимать должности министров, ректоров, руководителей других учреждений образования людям, у которых выявлены плагиаты в их научных работах.

"Следовательно, если этот закон примут, то очевидно Сергей Шкарлет не сможет работать ни на посту министра, ни вернуться на должность ректора университета в Чернигове", – добавила она.

Отсутствие четкого видения по реформированию системы образования

По словам нардепа во время заседания комитета образования и науки Сергей Шкарлет не продемонстрировал четкой картинки – что он хочет сделать с системой образования.

"Когда его спрашивали: "А что вы хотите делать с новой украинской школой?" он говорил: "Я хочу, чтобы дети радостно и счастливо шли в школу". Это не является достаточной квалификацией, чтобы возглавлять министерство образования", – отметила она.

Членство в "Партии регионов"

Также нардеп подчеркнула, что одной из проблем является политический вопрос относительно членства Сергея Шкарлета в "Партии регионов" в прошлом. На заседании комитета образования и науки его об этом спросили. Однако он ответил очень размыто.

Сначала он сказал, что не был членом "Партии регионов", потом: "Ну я имел партбилет, но вы понимаете, это были такие времена, все были вынуждены вступать в «Партию регионов"",

– рассказала Инна Совсун.

И отметила, что ей доподлинно известно множество ректоров, которые не поддавались на давление Табачника и не брали партбилеты "Партии регионов".

Чем похожи Сергей Шкарлет и Дмитрий Табачник

По мнению нардепа от "Голоса", с "Партией регионов" и непосредственно с бывшим министром образования Дмитрием Табачником Сергея Шкарлета связывает не только партийное прошлое. В частности, речь идет об отношении к ВНО и переходе на 12-летнее образование.

Во время второго заседания комитета образования и науки, где его во второй раз заслушивали, Сергея Шкарлета спросили о его отношении к внешнему независимому оцениванию. Инна Совсун отметила, что он озвучил 2 тезиса, которые созвучны с тем, что говорил и делал Дмитрий Табачник.

Он сказал: "А давайте, возможно, для поступления на заочную форму обучения мы не будем брать ВНО". Второе, что он сказал: "Давайте увеличим вес школьного аттестата, и уменьшим вес ЗНО при поступлении",

– пояснила народный депутат.

По ее словам, это риторика Табачника, которую воспроизводит сейчас 6 лет после Майдана новый и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Что известно о назначении Сергея Шкарлета