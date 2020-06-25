Уряд 25 червня призначив Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти та науки. Відомо, що президенту України його кандидатуру порекомендували ректори під нещодавньої зустрічі з очільниками університетів. За словами нардепеки від фракції "Голос" Інни Совсун, саме Володимир Зеленський лобіював Сергія Шкарлета на призначення в.о. очільника МОН.

В ефірі програми "Про головне" на 24 каналі народна депутатка розповіла, що про Сергія Шкарлета всі дізналися після того, як коли Зеленський згадав його прізвище як кандидата на посаду міністра освіти й науки. До цього він не був широко відомий за межами освітянської спільноти.

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"Його кандидатуру безпосередньо лобіював і активно підтримував Зеленський", – відзначила Інна Совсун.

Нардепка також розповіла, що володіє деякою інформацію про те, ніби депутати з фракції "Слуга народу" стверджують, що президент погодився на цю кандидатуру, адже в обмін на це ректори пообіцяли на місцевих виборах голоси студентів на підтримку монобільшості. Вона додала, що наразі достовірно не може це підтвердити.

Однак, за її словами, незалежно від того, чи це правда, Шкарлет – сумнівна кандидатура, аби очолити МОН. Зокрема, вона назвала 3 ключові проблеми з Сергієм Шкарлетом.

Плагіат у наукових роботах

Зокрема, мовиться про плагіат у його дисертації. Народна депутатка від "Голосу" розповіла, що ще 2 дні тому звернулась до Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з запитом, щоб вони провели експертизу його дисертації і дали висновок, чи є там плагіат.

Безперечно, людина, в якої є плагіат, так само, як і людина, яка звинувачена і підтверджено її причетність до корупції, не може займати посаду міністра освіти і науки,

– зазначила Інна Совсун.

Також нардепка повідомила, що 25 червня, ще до того, як було рішення про призначення Сергія Шкарлета в МОН, вона подала на реєстрацію проєкт закону, яким пропонується заборонити обіймати посади міністрів, ректорів, керівників інших закладів освіти людям, у яких виявлено плагіат в їхніх наукових роботах.

"Відтак якщо цей закон приймуть, то вочевидь Сергій Шкарлет не зможе працювати ні на посаді міністра, ні повернутися на посаду ректора університету в Чернігові", – додала вона.

Відсутність чіткого бачення щодо реформування системи освіти

За словами нардепки, під час засідання комітету освіти й науки Сергій Шкарлет не продемонстрував чіткої картинки – що він хоче зробити з системою освіти.

"Коли його питали: "А що ви хочете робити з новою українською школою?", він казав: "Я хочу, щоб діти радісно й щасливо йшли до школи". Це не є достатньою кваліфікацією, щоб очолювати міністерство освіти", – зауважила вона.

Членство в "Партії регіонів"

Також нардепка наголосила, що однією з проблем є політичне питання щодо членства Сергія Шкарлета в "Партії регіонів" у минулому. На засіданні комітету освіти й науки його про це спитали. Однак він відповів дуже розмито.

Спочатку він сказав, що не був членом "Партії регіонів", потім: "Ну я мав партквиток, але ви розумієте, це були такі часи, всі були вимушені вступати в «Партію регіонів"",

– розповіла Інна Совсун.

І зазначило, що їй достеменно відомо безліч ректорів, які не піддавалися на тиск Табачника і не брали партквитки "Партії регіонів".

Чим схожі Сергій Шкарлет і Дмитро Табачник

На думку нардепки від "Голосу", з "Партією регіонів" і безпосередньо з колишнім міністром освіти Дмитром Табачником Сергія Шкарлета пов'язує не тільки партійне минуле. Зокрема, мовиться про ставлення до ЗНО та переходу на 12-річну освіту.

Під час другого засідання комітету освіти й науки, де його вдруге заслуховували, Сергія Шкарлета спитали про його ставлення до зовнішнього незалежного оцінювання. Інна Совсун зазначила, що він озвучив 2 тези, які співзвучні з тим, що говорив і робив Дмитро Табачник.

Він сказав: "А давайте, можливо, для вступу на заочну форму навчання ми не будемо брати ЗНО". Друге, що він сказав: "Давайте збільшимо вагу шкільного атестата, і зменшимо вагу ЗНО при вступі",

– пояснила народна депутатка.

За її словами, це є риторика Табачника, яку відтворює зараз 6 років після Майдану новий в.о. міністра освіти й науки Сергій Шкарлет.

Що відомо про призначення Сергія Шкарлета