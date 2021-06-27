Кандидаты в канцлеры Германии пригрозили России приостановкой "Северного потока-2"

Кандидаты на пост канцлера Германии Армин Лашет и Олаф Шольц заявили, что могут прекратить транспортировку газа через "Северный поток-2". Это произойдет в случае, если Москва нарушит обязательства перед Украиной.

Позицию относительно "Северного потока-2" кандидаты в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц озвучили во время дискуссии, которую организовала Мюнхенская конференция по безопасности.

Заметьте Посол Германии оценила возможность нападения России на Украину, если не будет газового транзита

Лашет отметил, что четко согласовали: проект не должен работать за счет Украины. Владимир Путин не может нарушить это правило.

Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и использовать его против Украины, его (газопровод – 24 канал) можно остановить в любое время – даже тогда, когда газопровод будет готов,

– заявил Лашет.

Между тем Шольц рассказал, что Путин видит в этом проекте не только экономическую выгоду, в то же время немецкая сторона рассматривает "Северный поток-2" "исключительно экономически".

Кандидат от зеленых Анналена Бербок в очередной раз подчеркнула, что достраивать газопровод не стоит.

По словам политика, даже если Путин прекратит транзит через Украину, "Северный поток-2" могут не остановить, ведь Европа до сих пор зависима от российского газа.

Обращение Зеленского