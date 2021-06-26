Соответствующие вопросы президент задал, приняв участие в панельной дискуссии на тему "Роль Германии в мире". Ее организовала Мюнхенская конференция по безопасности.

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Зеленский задал вопрос будущему канцлеру Германии

Президент подчеркнул, что 26 сентября станет важным днем не только для Германии, но и для Украины.

Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия – это наш ключевой партнер,

– заявил Зеленский.

Ведь Германия важная сторона Нормандского формата и союзник на пути к европейскому сообществу. Добавил также, что именно поэтому видение будущего канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.

О вступлении в Евросоюз

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением?" – спросил Зеленский.

Ведь с Революции Достоинства уже прошло семь лет. Президент спросил, не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС?

И не пришло ли время от дипломатических избеганий перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?

– поинтересовался президент.

Об агрессии России и НАТО

Владимир Зеленский вспомнил, что на границе с Украиной – 100 тысяч российских военных. При этом все лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но Украина не является членом НАТО.

"Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях безопасности идет речь?" – спросил Зеленский.

О "Северном потоке-2" и идее саммита ЕС и России

Президент спросил, укрепляет ли "Северный поток-2" европейскую безопасность, способствует ли единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.

"Как вы думаете, оккупация Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?" – спросил Зеленский.

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Обратите внимание! 26 сентября в Германии должны состояться выборы в Бундестаг. Преемником Меркель в партии Христианско-демократического союза избрали Армина Лашета. Однако в Германии лидирует партия "Зеленых", выступающая против"Северного потока-2". По предварительным опросам, она обогнала правящий Христианско-демократический союз".

Последние заявления Германии: коротко