Відповідні питання президент поставив, взявши участь у панельній дискусії на тему "Роль Німеччини у світі". Її організовала Мюнхенська безпекова конференція.

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Зеленський поставив питання майбутньому канцлеру Німеччини

Президент наголосив, що 26 вересня стане важливий день не лише для Німеччини, а й для України.

Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина – це наш ключовий партнер,

– заявив Зеленський.

Адже Німеччина важлива сторона Нормандського формату й союзник на шляху до європейської спільноти.Додав також, що саме тому бачення майбутнього канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто.

Про вступ до Євросоюзу

"Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом?" – запитав Зеленський.

Адже від Революції Гідності вже минуло сім років. Президент запитав, чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС?

І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?

– поцікавився президент.

Про агресію Росії та НАТО

Володимир Зеленський пригадав, що на кордоні з Україною – 100 тисяч російських військових. При цьому всі лідери підтримують надання нашій країні належних безпекових гарантій, але Україна не є членом НАТО.

"Якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" – запитав Зеленський.

Про "Північний потік-2" та ідею саміту ЄС та Росії

Президент запитав, чи зміцнює "Північний потік-2" європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи є цей проєкт пасткою для України та всієї Європи.

"Як ви гадаєте, окупація Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, – все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС – Росія до відновлення територіальної цілісності України?" – запитав Зеленський.

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Зверніть увагу! 26 вересня у Німеччині мають відбутись вибори до Бундестагу. Наступником Меркель у партії Християнсько-демократичного союзу обрали Арміна Лашета. Однак у Німеччині лідирує партія "Зелених", яка виступає проти "Північного потоку-2". За попередніми опитуваннями, вона обігнала правлячий "Християнсько-демократичний союз".

Останні заяви Німеччини: коротко