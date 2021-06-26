Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю виданню пояснила, чому Німеччина, один із найбільших світових експортерів зброї, відмовляє Україні в постачанні озброєння.

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Відмова у постачанні зброї має історичне тло

За словами Фельдгузен, так склалося, що "для Німеччини історично Східна Європа – особлива частина світу, а всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї там ніколи не буде".

Ця ідея ніби в ДНК німців. І є дуже мало моїх земляків, які, як я, бачили війну тут зараз. Я теж була так вихована,

– зазначила пані посол.

Однак додала, що бачить та розуміє, що є війна, і треба захищатися. Водночас у Німеччині люди далекі від цього розуміння.

"Вчора (22 червня – 24 канал) була символічна дата — 80-річчя нападу Німеччини на Радянський Союз. Для нас усе це дуже складно. І треба знайти й в Бундестазі, і в уряді більшість, аби змінити думку щодо зброї для цього регіону. Це справді складно", – наголосила Фельдгузен.

Коментуючи інформацію, що Німеччина продає багато зброї Єгипту та іншим країнам Близького Сходу, які беруть участь у конфлікті у Ємені, дипломатка заявила, що "це не Східна Європа".

Пані посол визнала, що "часи й уряди змінюються", а також висловила сподівання, що "можливо, щось зміниться і в цьому питанні".

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