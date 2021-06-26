Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю виданню пояснила, чому Німеччина, один із найбільших світових експортерів зброї, відмовляє Україні в постачанні озброєння.
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Відмова у постачанні зброї має історичне тло
За словами Фельдгузен, так склалося, що "для Німеччини історично Східна Європа – особлива частина світу, а всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї там ніколи не буде".
Ця ідея ніби в ДНК німців. І є дуже мало моїх земляків, які, як я, бачили війну тут зараз. Я теж була так вихована,
– зазначила пані посол.
Однак додала, що бачить та розуміє, що є війна, і треба захищатися. Водночас у Німеччині люди далекі від цього розуміння.
"Вчора (22 червня – 24 канал) була символічна дата — 80-річчя нападу Німеччини на Радянський Союз. Для нас усе це дуже складно. І треба знайти й в Бундестазі, і в уряді більшість, аби змінити думку щодо зброї для цього регіону. Це справді складно", – наголосила Фельдгузен.
Коментуючи інформацію, що Німеччина продає багато зброї Єгипту та іншим країнам Близького Сходу, які беруть участь у конфлікті у Ємені, дипломатка заявила, що "це не Східна Європа".
Пані посол визнала, що "часи й уряди змінюються", а також висловила сподівання, що "можливо, щось зміниться і в цьому питанні".
Німеччина не надає Україні зброї: що відомо
- Навесні 2021 року Володимир Зеленський під час активізації російських військ на Сході розкритикував Німеччину за відмову постачати в Україну озброєння. Берлін не робить цього від початку війни на Донбасі.
- Заяву українського лідера прокоментував глава МЗС Німеччини Гайко Маас. Він наголосив: врегулювати ситуацію на Донбасі зможе тільки політичний діалог. Постачання зброї нібито не здатне допомогти.
- Водночас Кулеба наголосив: після виборів восени 2021 року Україна хоче переконати новий уряд Німеччини дати їй зброю.