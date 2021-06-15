Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми нагадав, що наприкінці вересні 2021 року в Німеччині заплановані чергові парламентські вибори, після яких сформують новий уряд.

Читайте також Німеччина стоїть осторонь в образі "морального апостола", – посол про зброю для України

Україна сподівається, що новий уряд Німеччини дасть їй зброю

Кулеба наголосив, що Україна сподівається, що у нового уряду Німеччини буде інша думка про надання зброї Києву.

Цей уряд вже не змінить своєї позиції. Але вже восени, за результатами виборів, в Німеччині буде новий уряд. І ми працюємо над тим, щоб новий уряд змінив свою позицію з цього питання,

– зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України заявив, що небажання Німеччини постачати Україні зброю є політичним рішенням, адже жодне з міжнародних правил не забороняє цього робити.

Позиція Німеччини щодо надання Києву зброї