Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы напомнил, что в конце сентябре 2021 года в Германии запланированы очередные парламентские выборы, после которых сформируют новое правительство.

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Украина надеется, что новое правительство Германии даст ей оружие

Кулеба подчеркнул, что Украина надеется, что у нового правительства Германии будет другое мнение о предоставлении оружия Киеву.

Это правительство уже не изменит своей позиции. Но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство. И мы работаем над тем, чтобы новое правительство изменило свою позицию по данному вопросу,

– отметил Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД Украины заявил, что нежелание Германии поставлять Украине оружие является политическим решением, ведь ни одно из международных правил не запрещает этого делать.

Позиция Германии по предоставлению Киеву оружия