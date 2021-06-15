За словами глави Міністерства закордонних справ України Кулеби, у Німеччини є правило: вона не експортує зброю до зон конфлікту. Водночас експорт можливий, якщо мовиться про державу, на яку напала інша країна.
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Кулеба наголосив, що має поважати це рішення, однак не розуміє його. Кулеба також спростував тиск з боку Росії як можливу причину такої позиції Німеччини.
Гадаю, що тут, у Німеччині, Москві навіть не доводиться здійснювати тиск. Берлін відмовляється експортувати нам озброєння і без особливого тиску, за власною волею,
– зауважив глава МЗС.
Рішення Німеччини є слабким
- Кулеба розповів, що вдячний главі МЗС Німеччини Гайко Маасу за все, що той зробив для України.
- Водночас рішення країни про відмову постачати зброю в Україну є слабким морально та політично.
- Український посадовець зауважив: у Німеччині вже дискутують щодо цього питання, і це тішить.
Кулеба про лідера "Зелених" Роберта Габека
- Дискусію ініціював лідер партії "Зелених" Роберт Габек. Кулеба наголосив, що цінує його мужність та вважає політика принциповою людиною. Габек дотримувався своєї позиції навіть тоді, коли його критикували.
- За словами Кулеби, співрозмовники у Німеччині кажуть, що Україні варто дочекатися нової коаліції. Це буде шансом для України.
Німеччина не надає Україні зброї
- На тлі загострення ситуації на Донбасі навесні 2021 року Володимир Зеленський заявив, що Німеччина відмовляється постачати зброю в Україну ще з 2014 року.
- Заяву українського лідера прокоментував Маас. Він наголосив: врегулювати ситуацію на Донбасі зможе лише політичний діалог. Постачання зброї начебто не допоможе.
- Водночас Кулеба наголосив: після виборів восени 2021 року Україна хоче переконати новий уряд Німеччини дати їй зброю.