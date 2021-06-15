За словами глави Міністерства закордонних справ України Кулеби, у Німеччини є правило: вона не експортує зброю до зон конфлікту. Водночас експорт можливий, якщо мовиться про державу, на яку напала інша країна.

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Кулеба наголосив, що має поважати це рішення, однак не розуміє його. Кулеба також спростував тиск з боку Росії як можливу причину такої позиції Німеччини.

Гадаю, що тут, у Німеччині, Москві навіть не доводиться здійснювати тиск. Берлін відмовляється експортувати нам озброєння і без особливого тиску, за власною волею,

– зауважив глава МЗС.

Рішення Німеччини є слабким

Кулеба розповів, що вдячний главі МЗС Німеччини Гайко Маасу за все, що той зробив для України.

Водночас рішення країни про відмову постачати зброю в Україну є слабким морально та політично.

Український посадовець зауважив: у Німеччині вже дискутують щодо цього питання, і це тішить.

Кулеба про лідера "Зелених" Роберта Габека

Дискусію ініціював лідер партії "Зелених" Роберт Габек. Кулеба наголосив, що цінує його мужність та вважає політика принциповою людиною. Габек дотримувався своєї позиції навіть тоді, коли його критикували.

За словами Кулеби, співрозмовники у Німеччині кажуть, що Україні варто дочекатися нової коаліції. Це буде шансом для України.

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