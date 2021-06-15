За словами глави Міністерства закордонних справ України Кулеби, у Німеччини є правило: вона не експортує зброю до зон конфлікту. Водночас експорт можливий, якщо мовиться про державу, на яку напала інша країна.

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Кулеба наголосив, що має поважати це рішення, однак не розуміє його. Кулеба також спростував тиск з боку Росії як можливу причину такої позиції Німеччини.

Гадаю, що тут, у Німеччині, Москві навіть не доводиться здійснювати тиск. Берлін відмовляється експортувати нам озброєння і без особливого тиску, за власною волею,
– зауважив глава МЗС.

Рішення Німеччини є слабким

  • Кулеба розповів, що вдячний главі МЗС Німеччини Гайко Маасу за все, що той зробив для України.
  • Водночас рішення країни про відмову постачати зброю в Україну є слабким морально та політично. 
  • Український посадовець зауважив: у Німеччині вже дискутують щодо цього питання, і це тішить.

Кулеба про лідера "Зелених" Роберта Габека

  • Дискусію ініціював лідер партії "Зелених" Роберт Габек. Кулеба наголосив, що цінує його мужність та вважає політика принциповою людиною. Габек дотримувався своєї позиції навіть тоді, коли його критикували. 
  • За словами Кулеби, співрозмовники у Німеччині кажуть, що Україні варто дочекатися нової коаліції. Це буде шансом для України.

Німеччина не надає Україні зброї