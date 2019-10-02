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      Кандидаты в ЦИК: "слуги народа" предлагают аж 18 претендентов – имена

      9 Читати новину українською
      Центральная избирательная комиссия
      Центральная избирательная комиссия / ua.news

      Наибольшая парламентская фракция "Слуга народа" подала аж 18 кандидатур в ЦИК на рассмотрение президента, а вот "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ – по 2 претендента. "Голос" предложил одного кандидата.

      Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" со ссылкой на ответ из Офиса Президента.

      Актуально: Кто возглавит ЦИК: вероятные кандидатуры

      "Слуга народа" просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

      1. Боярчук Оксану Борисовну;
      2. Волошина Юрия Алексеевича;
      3. Гатауллину Елену Аухативну;
      4. Гетмана Евгения Анатольевича;
      5. Греня Виталия Вячеславовича;
      6. Диденко Олега Николаевича;
      7. Евстигнеева Андрея Сергеевича;
      8. Ефремову Ирину Алексеевну;
      9. Каминскую Наталью Васильевну;
      10. Кармазь Александру Александровну;
      11. Кваша Оксану Александровну;
      12. Любченко Павла Николаевича;
      13. Махницкого Екатерину Григорьевну;
      14. Орлова Валентина Валентиновича;
      15. Перепелюка Владимира Григорьевича;
      16. Плукаря Виталия Владимировича;
      17. Постивого Сергея Александровича;
      18. Фрицкого Юрия Олеговича.

      Внимание! Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкого и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

      Остальные фракции подали такие кандидатуры:

      • "Оппозиционная платформа – За жизнь": Сергей Дубовик, Юрий Мирошниченко;
      • "Европейская солидарность": Александр Черненко, Юрий Буглак;
      • "Голос": Андрей Гевко;
      • ВО "Батькивщина": Жанна Усенко-Черная, Виктория Глущенко.

      Почему предыдущий состав ЦИК распустили?
      Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски о ней. Затем Рада поддержала его инициативу.

      Новый состав ЦИК, скорее всего, будут выбирать по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Слуга народа Европейская солидарность ВО Батькивщина Партия Голос Президент Украины Офіс Президента ЦИК
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