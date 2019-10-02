Кандидаты в ЦИК: "слуги народа" предлагают аж 18 претендентов – имена

Наибольшая парламентская фракция "Слуга народа" подала аж 18 кандидатур в ЦИК на рассмотрение президента, а вот "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ – по 2 претендента. "Голос" предложил одного кандидата.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" со ссылкой на ответ из Офиса Президента.

Актуально: Кто возглавит ЦИК: вероятные кандидатуры

"Слуга народа" просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

Боярчук Оксану Борисовну; Волошина Юрия Алексеевича; Гатауллину Елену Аухативну; Гетмана Евгения Анатольевича; Греня Виталия Вячеславовича; Диденко Олега Николаевича; Евстигнеева Андрея Сергеевича; Ефремову Ирину Алексеевну; Каминскую Наталью Васильевну; Кармазь Александру Александровну; Кваша Оксану Александровну; Любченко Павла Николаевича; Махницкого Екатерину Григорьевну; Орлова Валентина Валентиновича; Перепелюка Владимира Григорьевича; Плукаря Виталия Владимировича; Постивого Сергея Александровича; Фрицкого Юрия Олеговича.

Внимание! Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкого и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

Остальные фракции подали такие кандидатуры:

"Оппозиционная платформа – За жизнь": Сергей Дубовик, Юрий Мирошниченко;

"Европейская солидарность": Александр Черненко, Юрий Буглак;

"Голос": Андрей Гевко;

ВО "Батькивщина": Жанна Усенко-Черная, Виктория Глущенко.

Почему предыдущий состав ЦИК распустили?

Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски о ней. Затем Рада поддержала его инициативу.



Новый состав ЦИК, скорее всего, будут выбирать по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа".