Кандидаты в ЦИК: "слуги народа" предлагают аж 18 претендентов – имена
Наибольшая парламентская фракция "Слуга народа" подала аж 18 кандидатур в ЦИК на рассмотрение президента, а вот "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ – по 2 претендента. "Голос" предложил одного кандидата.
Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" со ссылкой на ответ из Офиса Президента.
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"Слуга народа" просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:
- Боярчук Оксану Борисовну;
- Волошина Юрия Алексеевича;
- Гатауллину Елену Аухативну;
- Гетмана Евгения Анатольевича;
- Греня Виталия Вячеславовича;
- Диденко Олега Николаевича;
- Евстигнеева Андрея Сергеевича;
- Ефремову Ирину Алексеевну;
- Каминскую Наталью Васильевну;
- Кармазь Александру Александровну;
- Кваша Оксану Александровну;
- Любченко Павла Николаевича;
- Махницкого Екатерину Григорьевну;
- Орлова Валентина Валентиновича;
- Перепелюка Владимира Григорьевича;
- Плукаря Виталия Владимировича;
- Постивого Сергея Александровича;
- Фрицкого Юрия Олеговича.
Внимание! Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкого и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.
Остальные фракции подали такие кандидатуры:
- "Оппозиционная платформа – За жизнь": Сергей Дубовик, Юрий Мирошниченко;
- "Европейская солидарность": Александр Черненко, Юрий Буглак;
- "Голос": Андрей Гевко;
- ВО "Батькивщина": Жанна Усенко-Черная, Виктория Глущенко.
Почему предыдущий состав ЦИК распустили?
Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски о ней. Затем Рада поддержала его инициативу.
Новый состав ЦИК, скорее всего, будут выбирать по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа".