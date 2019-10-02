Кандидати в ЦВК: "слуги народу" пропонують аж 18 претендентів – імена

Найбільша парламентська фракція "Слуга народу" подала аж 18 кандидатур у ЦВК на розгляд президента, а ось "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ – по 2 претенденти. "Голос" запропонував одного кандидата.

Про це повідомляє громадянська мережа "Опора" з посиланням на відповідь з Офісу Президента.

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"Слуга народу" просить розглянути при призначенні на посади членів ЦВК такі кандидатури:

Боярчук Оксану Борисівну; Волошина Юрія Олексійовича; Гатаулліну Олену Аухатівну; Гетьмана Євгена Анатолійоича; Греня Віталія Вячеславовича; Діденка Олега Миколайовича; Євстігнєєва Андрія Сергійовича; Єфремову Ірину Олексіївну; Камінську Наталію Василівну; Кармазу Олександру Олександрівну; Квашу Оксану Олександрівну; Любченка Павла Миколайовича; Махніцьку Катерину Григорівну; Орлова Валентина Валентиновича; Перепелюка Володимира Григоровича; Плукаря Віталія Володимировича; Постівого Сергія Олександровича; Фрицького Юрія Олеговича.

Увага! Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Катерина Махніцька та Віталій Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.

Решта фракцій подали такі кандидатури:

"Опозиційна платформа – За життя": Сергій Дубовик, Юрій Мірошниченко;

"Європейська солідарність": Олександр Черненко, Юрій Буглак;

"Голос": Андрій Гевко;

ВО "Батьківщина": Жанна Усенко-Чорна, Вікторія Глущенко.

Чому попередній склад ЦВК розпустили? Ініціатива розпустити ЦВК належала президентові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї. Потім Рада підтримала його ініціативу.



Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу".