Кандидати в ЦВК: "слуги народу" пропонують аж 18 претендентів – імена
Найбільша парламентська фракція "Слуга народу" подала аж 18 кандидатур у ЦВК на розгляд президента, а ось "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ – по 2 претенденти. "Голос" запропонував одного кандидата.
Про це повідомляє громадянська мережа "Опора" з посиланням на відповідь з Офісу Президента.
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"Слуга народу" просить розглянути при призначенні на посади членів ЦВК такі кандидатури:
- Боярчук Оксану Борисівну;
- Волошина Юрія Олексійовича;
- Гатаулліну Олену Аухатівну;
- Гетьмана Євгена Анатолійоича;
- Греня Віталія Вячеславовича;
- Діденка Олега Миколайовича;
- Євстігнєєва Андрія Сергійовича;
- Єфремову Ірину Олексіївну;
- Камінську Наталію Василівну;
- Кармазу Олександру Олександрівну;
- Квашу Оксану Олександрівну;
- Любченка Павла Миколайовича;
- Махніцьку Катерину Григорівну;
- Орлова Валентина Валентиновича;
- Перепелюка Володимира Григоровича;
- Плукаря Віталія Володимировича;
- Постівого Сергія Олександровича;
- Фрицького Юрія Олеговича.
Увага! Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Катерина Махніцька та Віталій Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.
Решта фракцій подали такі кандидатури:
- "Опозиційна платформа – За життя": Сергій Дубовик, Юрій Мірошниченко;
- "Європейська солідарність": Олександр Черненко, Юрій Буглак;
- "Голос": Андрій Гевко;
- ВО "Батьківщина": Жанна Усенко-Чорна, Вікторія Глущенко.
Чому попередній склад ЦВК розпустили? Ініціатива розпустити ЦВК належала президентові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї. Потім Рада підтримала його ініціативу.
Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу".