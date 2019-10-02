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      Кандидати в ЦВК: "слуги народу" пропонують аж 18 претендентів – імена

      1747 Читать новость на русском
      Центральна виборча комісія
      Центральна виборча комісія / ua.news

      Найбільша парламентська фракція "Слуга народу" подала аж 18 кандидатур у ЦВК на розгляд президента, а ось "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ – по 2 претенденти. "Голос" запропонував одного кандидата.

      Про це повідомляє громадянська мережа "Опора" з посиланням на відповідь з Офісу Президента.

      Актуально: Хто очолить ЦВК: ймовірні кандидатури

      "Слуга народу" просить розглянути при призначенні на посади членів ЦВК такі кандидатури:

      1. Боярчук Оксану Борисівну;
      2.  Волошина Юрія Олексійовича;
      3. Гатаулліну Олену Аухатівну;
      4. Гетьмана Євгена Анатолійоича;
      5. Греня Віталія Вячеславовича;
      6. Діденка Олега Миколайовича;
      7. Євстігнєєва Андрія Сергійовича;
      8.  Єфремову Ірину Олексіївну;
      9. Камінську Наталію Василівну;
      10. Кармазу Олександру Олександрівну;
      11.  Квашу Оксану Олександрівну; 
      12. Любченка Павла Миколайовича;
      13. Махніцьку Катерину Григорівну;
      14. Орлова Валентина Валентиновича;
      15.  Перепелюка Володимира Григоровича;
      16.  Плукаря Віталія Володимировича;
      17.  Постівого Сергія Олександровича;
      18. Фрицького Юрія Олеговича.

      Увага! Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Катерина Махніцька та Віталій Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.

      Решта фракцій подали такі кандидатури:

      • "Опозиційна платформа – За життя": Сергій Дубовик, Юрій Мірошниченко;
      • "Європейська солідарність": Олександр Черненко, Юрій Буглак;
      • "Голос": Андрій Гевко;
      • ВО "Батьківщина": Жанна Усенко-Чорна, Вікторія Глущенко.

      Чому попередній склад ЦВК розпустили? Ініціатива розпустити ЦВК належала президентові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї. Потім Рада підтримала його ініціативу.

      Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу ЦВК Офіс Президента Президент України Партія Голос ВО Батьківщина Європейська солідарність
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