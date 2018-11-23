Кандидаты в президенты обещают то, что не смогут выполнить, – эксперт

В украинской политике есть огромная проблема – нехватка качественных избирательных программ, от местных выборов в общенациональных. На выборах 2019-го года некоторые из кандидатов в президенты уже обещают то, что не в компетенции главы государства.

Об этом 24 каналу рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Эксперт отмечает: на местных выборах 2015 года ряд кандидатов на должность городских голов в свои программы вносил обещания общегосударственного характера. Они говорили о реформах, евроатлантической интеграции. Хотя в их компетенцию входили вопросы детсадов, тротуаров, канализации и водопроводных сетей, озеленение.

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Есть проблема нереальных громких обещаний, которые нельзя проконтролировать. Избирательная президентская кампания 2014 года четко ассоциируется с лозунгом Олега Ляшко: "Я верну Украине Крым". Но, кроме голого лозунга, больше ничего не было предложено. Отсутствует реалистичная стратегия,

– отмечает Алексей Кошель.

Также, напоминает политолог, часто политические силы предлагают шаги, которые можно назвать пустяковыми, но интересными для избирателя. К примеру, блок "Наша Украина-Народная самооборона" на парламентских выборах 2007 года предлагал возвращение к пятибалльной системе оценивания в школах. Это казалось абсурдом, поскольку эта политическая сила придерживалась принципов интеграции в европейское образовательное пространство, говорили о Болонской системе. Но этот пункт был интересным для избирателя старшего возраста, который помнит советское прошлое. То есть программы подменяются пиар-фишками, чтобы поиграть на чувствительных нотках отдельных электоральных групп.

На выборах 2019 года некоторые из кандидатов в президенты обещают, в частности, изменить Конституцию. Но это сфера Верховной Рады. Потому что будущий президент не может гарантировать, что его политическая сила сформирует коалицию "300+", которая выполнит каждое слово, обещанное главой государства. Так же, как и уменьшение цен на газ от двух до шести раз – также не компетенция президента,

– отмечает Кошель.

В результате, отмечает специалист, есть проблема в работе избранных органов власти – от местной до общегосударственной. По убеждению Кошеля, качественная программа должна быть дополнена, если не законопроектами, то хотя бы их концепцией. Потому что партии идут к власти фактически с пустыми руками. С набором лозунгов, которые очень сложно воплотить в виде конкретных законодательных шагов.

Напомним, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года.