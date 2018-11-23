Кандидати в президенти обіцяють те, що не зможуть виконати, – експерт

В українській політиці є величезна проблема – брак якісних виборчих програм, від місцевих виборів до загальнонаціональних. На виборах 2019-го року деякі з кандидатів у президенти уже обіцяють те, що не в компетенції глави держави.

Про це 24 каналу розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Експерт зауважує: на місцевих виборах 2015 року низка кандидатів на посаду міських голів до своїх програм вносила обіцянки загальнодержавного характеру. Вони говорили про реформи, євроатлантичну інтеграцію. Хоча до їх компетенції входили питання дитсадків, тротуарів, каналізації і водопровідних мереж, озеленення.

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Є проблема нереальних гучних обіцянок, які не можна проконтролювати. Виборча президентська кампанія 2014 року чітко асоціюється з гаслом Олега Ляшка: "Я поверну Україні Крим". Але, крім голого гасла, більше нічого не було запропоновано. Відсутня реалістична стратегія,

– наголошує Олексій Кошель.

Також, нагадує політолог, часто політичні сили пропонують кроки, які можна назвати дріб’язковими, але цікавими для виборця. Приміром, блок "Наша Україна-Народна самооборона" на парламентських виборах 2007 року пропонував повернення до п’ятибальної системи оцінювання в школах. Це здавалося абсурдом, оскільки ця політична сила дотримувалася принципів інтеграції в європейський освітній простір, говорили про Болонську систему. Але цей пункт був цікавим для виборця старшого віку, який пам’ятає радянське минуле. Тобто програми підміняються піар-фішками, щоб пограти на чутливих нотках окремих електоральних груп.

На виборах 2019 року деякі з кандидатів у президенти обіцяють, зокрема, змінити Конституцію. Але це сфера Верховної Ради. Тому що майбутній президент не може гарантувати, що його політична сила сформує коаліцію "300+", яка виконає кожне слово, обіцяне главою держави. Так само, як і зменшення цін на газ від двох до шести разів – також не компетенція президента,

– наголошує Кошель.

В результаті, зазначає фахівець, маємо проблему в роботі обраних органів влади – від місцевої до загальнодержавної. На переконання Кошеля, якісна програма повинна бути доповнена, якщо не законопроектами, то хоча б їхньою концепцією. Тому що партії ідуть до влади фактично з порожніми руками. З набором гасел, які дуже складно втілити у вигляді конкретних законодавчих кроків.

Нагадаємо, президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року.