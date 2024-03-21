Об этом росСМИ сообщил родственник члена экипажа. Он отметил, что 19 марта в результате попадания ракеты в "Капитана Лобанова" погибли трое членов экипажа, а еще четверо получили ранения. Он утверждает, что ракету выпустили во время учений Балтийского флота.

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Что известно об ударе по судну "Капитан Лобанов"

На видео, выложенном в сеть, можно увидеть, как горит и дымит судно, которое называлось "Капитан Лобанов". Можно также увидеть, что оно существенно поражено.

Трайлер "Капитан Лобанов" загорелся после атаки ракетой: смотрите видео

Интересно, что власти Калининградской области уверяли, что на борту траулера якобы вспыхнул пожар. Говорят, что в результате инцидента якобы погиб один человек.

Когда забирали тех, кто выжил, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло "возгорание". Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки полностью нет, ее просто снесло,

– говорит источник "Дождя".

Как отмечает собеседник издания, пострадавшие в госпитале в городе Пионерск. Один из них в тяжелом состоянии. Он также отметил, что раненых в госпитале якобы допросили сотрудники ФСБ. Они попросили членов экипажа "не рассказывать" об инциденте.

Обратим внимание, что ранее росСМИ, ссылаясь на открытые данные автоматизированной системы AIS, выяснили, что судно "Капитан Лобанов" могло попасть в зону проведения учений Балтийского флота ВМС России.

Источник также сообщает, что еще одна ракета упала в рыболовные сети, расположенные вблизи промышленного судна компании МРТК, которое находилось неподалеку траулера "Капитан Лобанов".

Столтенберг назвал уничтожение Черноморского флота большой победой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вытеснение российского Черноморского флота с Черного моря, а также уничтожение российских боевых кораблей – одна из побед Украины.

По словам главы НАТО, Черное море обеспечивает нам возможность экспортировать зерно и другие товары. А это важно, чтобы продолжать осуществлять глобальные поставки продовольствия.

Одной из больших побед, которых достигла Украина, является то, что она смогла оттеснить российский Черноморский флот и уничтожить много их кораблей, а также обеспечить открытый коридор от Одессы и на запад до Босфора, тесно сотрудничая с союзниками по НАТО – Румынией, Болгарией и Турцией,

– отметил Столтенберг.

Йенс Столтенберг также отмечал, что успешная морская операция демонстрирует компетентность ВСУ и оружия, которое члены Альянса нам передают. Генсек подчеркнул, что решающее значение для открытия коридора имели ракеты, предоставленные нашему государству от стран-партнеров.