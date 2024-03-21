Про це росЗМІ повідомив родич члена екіпажу. Він зазначив, що 19 березня внаслідок влучання ракети у "Капітана Лобанова" загинули троє членів екіпажу, а ще четверо зазнали поранень. Він стверджує, що ракету випустили під час навчань Балтійського флоту.

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Що відомо про удар по судну "Капітан Лобанов"

На відео, яке виклали у мережу, можна побачити, як горить та димить судно, яке називалося "Капітан Лобанов". Можна також побачити, що воно зазнало суттєвих уражень.

Трайлер "Капітан Лобанов" загорівся після атаки ракетою: дивіться відео

Цікаво, що влада Калінінградської області запевняла, що на борту траулера буцімто спалахнула пожежа. Кажуть, що внаслідок інциденту буцімто загинула одна людина.

Коли забирали тих, хто вижив, усі прекрасно знали, що загинули три людини. І всі прекрасно знали, що вдарила ракета. Але вони вирішили написати, що сталося "загоряння". Цікаво, яке це загоряння, якщо капітанської рубки повністю немає, її просто знесло,

– говорить джерело "Дождя".

Як зазначає співрозмовник видання, постраждалі у госпіталі у місті Піонерськ. Один із них у важкому стані. Він також зауважив, що поранених у госпіталі буцімто допитали співробітники ФСБ. Вони попрохали членів екіпажу "не розповідати" про інцидент.

Звернімо увагу, що раніше росЗМІ, посилаючись на відкриті дані автоматизованої системи AIS з'ясували, що судно "Капітан Лобанов" міг потрапити у зону проведення навчань Балтійського флоту ВМС Росії.

Джерело також повідомляє, що ще одна ракета впала у рибальські сітки, розташовані поблизу промислового судна компанії МРТК, яке перебувало неподалік траулера "Капітан Лобанов".

Столтенберг назвав знищення Чорноморського флоту великою перемогою

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що витіснення російського Чорноморського флоту з Чорного моря, а також знищення російських бойових кораблів – одна з перемог України.

За словами очільника НАТО, Чорне море забезпечує нам можливість експортувати зерно та інші товари. А це важливо, щоб продовжувати здійснювати глобальне постачання продовольства.

Однією з великих перемог, яких досягла Україна, є те, що вона змогла відтіснити російський Чорноморський флот і знищити багато їхніх кораблів, а також забезпечити відкритий коридор від Одеси й на захід до Босфору, тісно співпрацюючи з союзниками по НАТО – Румунією, Болгарією і Туреччиною,

– зазначив Столтенберг.

Єнс Столтенберг також зазначав, що успішна морська операція демонструє компетентність ЗСУ та зброї, яку члени Альянсу нам передають. Генсек підкреслив, що вирішальне значення для відкриття коридору мали ракети, надані нашій державі від країн-партнерів.