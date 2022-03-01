Капитуляция невозможна, – СБУ развенчала очередной фейк оккупантов

Враг попытается распространить очередной фейк, как будто украинское руководство и правительство сдали страну. В СБУ подчеркивают: ни о какой капитуляции не может быть и речи.

СБУ предупреждает, что фейк об измене интересов Украины может тиражироваться через все возможные каналы. Таким образом, оккупанты будут пытаться дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче.

Будьте осторожны Оккупанты начали информационную атаку на украинцев: звонят и сеют панику

"Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины – невозможны!" – заверили в СБУ.

Будьте уверены: руководство вместе с народом делает все возможное для освобождения наших земель от рашистов. Все украинские органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы.

Ранее о масштабной информационно-психологической операции, которую планируют силы противника, предупредил Министр обороны Алексей Резников.

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