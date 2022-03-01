СБУ попереджає, що фейк про зраду інтересів України можуть тиражувати через усі можливі канали. Таким чином окупанти намагатимуться дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.
Будьте обачні Окупанти почали інформаційну атаку на українців: дзвонять і сіють паніку
"Проте навіть у випадку зникнення зв’язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, будьте впевнені: капітуляція та здача інтересів України – неможливі!" – запевнили в СБУ.
Будьте певні: керівництво разом з народом робить усе можливе для звільнення наших земель від рашистів. Усі українські органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги.
Раніше про маштабну інформаційно-психологічну операцію, яку планують сили противника, попередив Міністр оборони Олексій Резніков.
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