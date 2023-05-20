Россия видоизменится, – Буданов сказал, можно ли дождаться капитуляции Кремля

Украина победит Россию в войне. После этого последует длительный период очень тяжелой работы.

Об этом в документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова. "Год. За кадром. Разведчик" рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает 24 Канал.

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Буданов уверен в победе Украины

Глава ГУР уверен, что Украина победит Россию.

Вы еще за этот год этого не поняли? Так и будет. Рядовым гражданам Украины следует наконец поверить не в каких-то "все знающих экспертов", перестать бояться России и начать верить в себя, свой народ, армию и власть. И понять, что мы выигрываем эту войну,

– заметил Буданов.

По его словам, это нельзя изменить, кто бы как ни хотел, – Украина победит, это абсолютно решенный вопрос. Эта победа для украинцев очень четко очерчена. Речь идет о возвращении админграниц по состоянию на 1991 год.

"Может быть ситуация, при которой не будет никакой капитуляции, однако мы вернем свои админграницы. Россия видоизменится. Это надо называть (словом – 24 Канал) "видоизменится". Появятся ли там новые государствообразования? Появятся. Россияне сами прекрасно это знают", – подчеркнул глава ГУР.

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После победы Украину ждет сложный этап

Буданов рассказал, что после победы хочет уехать в Севастополь.

"Севастополь будет первым. Это мой родной город. Я родился в Киеве, но все детство прошло там", – отметил глава ГУР.

По его словам, победой "все эти события" не завершатся — Украину ждет достаточно сложный этап.

"Он, можно сказать, будет многолетним. Фактической реинтеграцией наших территорий. Потому что сейчас, простите, мы получим плюс 3 миллиона населения, 9 лет жившего под российской пропагандой. Это люди с другим восприятием мира, это не будет так легко, как кажется. День победы – он будет", – заметил Буданов.

Он подытожил, что после этого последует довольно трудная работа, которая будет продолжаться длительный период.