Путин может пойти на Польшу: Наки предупредил об угрозе новой войны

Попытки положить конец войне путем уступок России могут создать гораздо большую угрозу для европейской безопасности. Даже если Кремлю удастся достичь своих целей в Украине, это не гарантирует прекращения российской агрессии против других государств.

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки в эфире 24 Канала рассмотрел сценарий, при котором Запад согласится на требования Владимира Путина и заставит Украину капитулировать. Он объяснил, почему после такого развития событий под угрозой могут оказаться страны НАТО и что уже сегодня свидетельствует об опасных намерениях Кремля.

Капитуляция Украины не остановит Россию

Дональд Трамп продолжает искать возможности договориться с Путиным, в частности через экономическое сотрудничество и переговоры о прекращении войны. В то же время Москва не отказывается от территориальных претензий, а американская администрация рассматривает новые торговые соглашения с Россией, в частности закупку дизельного топлива.

Наки предложил представить худший для Украины сценарий, при котором западные государства не только перестанут поддерживать Киев, но и начнут напрямую помогать Москве. Он предположил, что определенные политические изменения во Франции и Германии могут усилить позиции сторонников соглашений с Кремлем в ущерб украинским интересам.

Допустим, Украина проиграла. Агрессора умиротворили, надеется Трамп, и все снова станет нормальным. Однако нормальным ничего не станет. Имея боевой опыт, множество солдат, которых не хочется отправлять домой, и прямое доказательство того, что война со временем оправдывает ожидания, Путин никогда в жизни не остановится,

– подчеркнул Наки.

После гипотетического завершения войны на выгодных Москве условиях российская армия сохранила бы значительное количество военнослужащих с боевым опытом. Кремлю пришлось бы решать, что делать с людьми, которых годами привлекали к боевым действиям, и как в дальнейшем использовать созданный военный потенциал.

Важным для Путина стал бы и политический результат. Даже если затянувшаяся война с огромными потерями в конечном итоге позволит России добиться желаемого, диктатор может воспринять это как подтверждение эффективности силового захвата территорий.

Наки назвал государства, которые при таком сценарии могут стать следующими объектами российской агрессии. Причем угроза, по его мнению, не ограничится странами, не входящими в Североатлантический альянс.

Есть еще много стран, куда может войти российская армия. Молдова, Грузия, страны Балтии, затем Польша, а там уже и Центральная Европа,

– предупредил журналист.

Россия уже имеет опыт применения военной силы против соседних государств, которые Кремль считает частью своей сферы влияния. Наки убежден, что новые территориальные завоевания лишь усилили бы стремление Путина расширять это влияние, а не заставили бы его отказаться от дальнейших войн.

Кремль уже проверяет готовность НАТО к войне

Российские провокации против европейских стран не ограничиваются политическими угрозами. Наки напомнил о событиях 10 сентября 2025 года, когда около двух десятков российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши.

Тогда союзники впервые с начала полномасштабного вторжения сбивали российские цели над территорией НАТО. Варшава обратилась к партнерам с просьбой провести консультации в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, которая предусматривает обсуждение угроз безопасности государств-членов.

Однако журналист обратил внимание, что впоследствии подобные инциденты стали вызывать гораздо меньший резонанс. Он упомянул о новых нарушениях воздушного пространства, сообщениях о российских ракетах вблизи территории Альянса и диверсиях, количество которых в европейских странах, по его оценке, продолжает расти.

Наки также говорил об атаках российских дронов на суда в водах западных государств. Он рассматривает такие действия как попытку выяснить, как далеко Москва может зайти без жесткого ответа со стороны союзников.

Чтобы объяснить опасность политики уступок, журналист обратился к событиям 1938 года. Тогда Великобритания и Франция согласились на передачу Судетской области нацистской Германии, а британский премьер Невилл Чемберлен по возвращении из Мюнхена объявил, что привез мир для своего поколения.

Уже примерно через полгода Германия оккупировала остальные чешские земли, а в сентябре 1939 года напала на Польшу. Наки считает, что попытки удовлетворить территориальные претензии Путина могут привести к подобному развитию событий.

С чудовищем нельзя договориться. Либо сломать ему клыки и когти, либо пристрелить. Никаких других вариантов не существует. И чем быстрее все это поймут, тем быстрее мы приблизимся к завершению этой войны,

– заявил Наки.

В то же время журналист не считает Россию государством, способным беспрепятственно захватывать новые территории. Он обратил внимание на огромные потери российской армии и неспособность Кремля реализовать первоначальные планы полномасштабного вторжения. Продолжать войну Путину позволили прежде всего большие ресурсы России и неготовность международных партнеров к масштабному вооруженному конфликту в Европе.

Если этого не понять, а фантазии об умиротворении агрессора займут место адекватного восприятия того, что происходит, тогда мир действительно сгорит в огне Третьей мировой войны,

– предупредил журналист.

По оценке Наки, у международных партнеров до сих пор есть возможность повлиять на дальнейшие действия России. Однако для этого необходимо не только поддерживать Украину, но и лишать Кремль ресурсов для продолжения агрессии, ведь отсутствие решительного ответа позволяет Путину и в дальнейшем испытывать пределы дозволенного.

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