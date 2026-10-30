Путін може піти на Польщу: Накі попередив про загрозу нової війни

Російський опозиційний журналіст Майкл Накі в ефірі 24 Каналу змоделював сценарій, за якого Захід погодиться на вимоги Володимира Путіна та змусить Україну капітулювати. Він пояснив, чому після такого розвитку подій під загрозою можуть опинитися країни НАТО і що вже сьогодні свідчить про небезпечні наміри Кремля.

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Капітуляція України не зупинить Росію

Дональд Трамп продовжує шукати можливості домовитися з Путіним, зокрема через економічну співпрацю та переговори щодо завершення війни. Водночас Москва не відмовляється від територіальних вимог, а американська адміністрація розглядає нові торговельні домовленості з Росією, зокрема закупівлю дизельного пального.

Накі запропонував уявити найгірший для України сценарій, за якого західні держави не лише припинять підтримувати Київ, а й почнуть безпосередньо допомагати Москві. Він припустив, що певні політичні зміни у Франції та Німеччині можуть посилити прихильників домовленостей із Кремлем коштом українських інтересів.

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Припустімо, Україна програла. Агресора умиротворили, сподівається Трамп, і все знову стане нормальним. Однак нормальним нічого не стане. Маючи бойовий досвід, безліч солдатів, яких не хочеться відправляти додому, і прямий доказ того, що війна з часом виправдовує очікування, Путін ніколи в житті не зупиниться– наголосив Накі.

Після гіпотетичного завершення війни на вигідних Москві умовах російська армія зберегла б значну кількість військовослужбовців із бойовим досвідом. Кремлю довелося б вирішувати, що робити з людьми, яких роками залучали до бойових дій, і як надалі використовувати створений військовий потенціал.

Важливим для Путіна став би й політичний результат. Якщо навіть тривала війна з величезними втратами зрештою дозволить Росії здобути бажане, диктатор може сприйняти це як підтвердження ефективності силового захоплення територій.

Накі назвав держави, які за такого сценарію можуть стати наступними об'єктами російської агресії. Причому загроза, на його думку, не обмежуватиметься країнами, які не входять до Північноатлантичного альянсу.

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Є ще багато країн, куди може зайти російська армія. Молдова, Грузія, країни Балтії, потім Польща, а там уже й Центральна Європа– попередив журналіст.

Росія вже має досвід використання військової сили проти сусідніх держав, які Кремль вважає частиною своєї сфери впливу. Накі переконаний, що нові територіальні здобутки лише посилили б прагнення Путіна розширювати цей вплив, а не змусили б його відмовитися від подальших воєн.

Кремль уже перевіряє готовність НАТО до війни

Російські провокації проти європейських країн не обмежуються політичними погрозами. Накі нагадав про події 10 вересня 2025 року, коли близько двох десятків російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі.

Тоді союзники вперше від початку повномасштабного вторгнення збивали російські цілі над територією НАТО. Варшава звернулася до партнерів із проханням провести консультації відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає обговорення загроз безпеці держав-членів.

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Однак журналіст звернув увагу, що згодом подібні інциденти почали викликати значно менший резонанс. Він згадав нові порушення повітряного простору, повідомлення про російські ракети поблизу території Альянсу та диверсії, кількість яких у європейських країнах, за його оцінкою, продовжує зростати.

Накі також говорив про атаки російських дронів на судна у водах західних держав. Він розглядає такі дії як спробу з'ясувати, наскільки далеко Москва може зайти без жорсткої відповіді з боку союзників.

Для пояснення небезпеки політики поступок журналіст звернувся до подій 1938 року. Тоді Велика Британія та Франція погодилися на передавання Судетської області нацистській Німеччині, а британський прем'єр Невілл Чемберлен після повернення з Мюнхена оголосив, що привіз мир для свого покоління.

Уже приблизно через пів року Німеччина окупувала решту чеських земель, а у вересні 1939 року напала на Польщу. Накі вважає, що спроби задовольнити територіальні претензії Путіна можуть призвести до подібного розвитку подій.

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Із чудовиськом не можна домовитися. Або обламати йому ікла й пазурі, або пристрелити. Жодних інших варіантів не існує. І що швидше всі це зрозуміють, то швидше ми наблизимося до завершення цієї війни– заявив Накі.

Водночас журналіст не вважає Росію державою, яка здатна безперешкодно захоплювати нові території. Він звернув увагу на величезні втрати російської армії та нездатність Кремля реалізувати початкові плани повномасштабного вторгнення. Продовжувати війну Путіну дозволили насамперед великі ресурси Росії та неготовність міжнародних партнерів до масштабного збройного конфлікту в Європі.

Якщо розуміння цього не буде, а фантазії про умиротворення агресора займуть місце адекватного сприйняття того, що відбувається, тоді світ справді згорить у пожежі Третьої світової війни– попередив журналіст.

За оцінкою Накі, міжнародні партнери досі мають можливість вплинути на подальші дії Росії. Однак для цього необхідно не лише підтримувати Україну, а й позбавляти Кремль ресурсів для продовження агресії, адже відсутність рішучої відповіді дозволяє Путіну й надалі випробовувати межі дозволеного.

Накі про можливу нову агресію Росії: дивіться відео