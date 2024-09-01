Московский НПЗ в Капотне пылает после атаки дронов: где завод на карте и какое расстояние до границы

В ночь на 1 сентября Россию атаковали более сотни дронов. В частности, под ударом оказался Московский НПЗ в Капотне.

Всего Москву и область атаковали по меньшей мере 9 дронами. По словам российских властей, один из них "сбили" именно в районе нефтезавода. Где именно расположены Московский НПЗ и Капотня – показываем на карте.

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Московский НПЗ в Капотне

Так, утром 1 сентября мэр Москвы Собянин отчитался, что один БпЛА был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и один в городском округе Раменское. По его словам, дрон, якобы, уже после падения повредил отдельное техническое помещение Московского НПЗ, в результате чего вспыхнул пожар.

Московский НПЗ находится в районе Москвы под названием Капотня, что в юго-восточной части города. Расстояние до границы с Украиной (Сумская область) составляет более 450 километров.

Где расположен Московский НПЗ: смотрите на карте

Собянин утверждает, что на НПЗ продолжается "тушение локального возгорания". Однако пропагандисты со ссылкой на оперативные службы пишут, что заводу в Капотне присвоен номер максимальной сложности.

В то же время местные жители заметили "факел" который пылает на НПЗ. Этот "столб огня" обычно видно во время плановых работ по сжиганию топлива на нефтезаводе, однако после атаки дронов он якобы горит сильнее.

Известно, что Московский НПЗ обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона.

К слову, буквально несколько дней назад мы писали, что в Москве спасатели перешли на усиленный режим работы. Местные власти стянули все доступные силы и средства МЧС в Москву, очевидно, чтобы защитить нефтеперерабатывающий завод.